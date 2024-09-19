Silahşörlerin hepsi gelecek mi?

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 11:07
Atillâ Dorsay’ın yönetmenler Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim ve Semih Kaplanoğlu’nun filmlerini ele aldığı “Benim Sevgili ‘6 Silahşörler’im” kitabı için bir imza günü ve söyleşi etkinliği düzenleniyor.
Zeki Demirkubuz’la kavgalı olduğu için kitabın kapak çekimine katılmayan Nuri Bilge Ceylan’ın 21 Eylül’de Beyoğlu’ndaki Minoa Pera’da gerçekleşecek etkinlikte meslektaşıyla bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu.