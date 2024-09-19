Silahşörlerin hepsi gelecek mi?

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Zeki Demirkubuz’la kavgalı olduğu için kitabın kapak çekimine katılmayan Nuri Bilge Ceylan’ın 21 Eylül’de Beyoğlu’ndaki Minoa Pera’da gerçekleşecek etkinlikte meslektaşıyla bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu.