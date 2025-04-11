Sıla’dan nostaljik sürpriz

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Ünlü popçu, sözleri usta sanatçı Sezen Aksu’ya, müziği Ercan Saatçi’ye, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait olan “Sakatlık Bende” şarkısını yeniden yorumladı.

Sıla, bu şarkıyı daha önce “Çok Akustik” adlı programda Ercan Saatçi’yle birlikte seslendirmiş ve müzikseverlerin beğenisini toplamıştı. Sanatçı, gelen olumlu geri dönüşler ve istek üzerine şarkıyı stüdyo kaydı olarak hazırlayıp kliplendirdi.

Klip, R. Hakan Arslan’ın yönetmenliğinde hazırlandı. Geçen hafta dijital müzik platformlarında yayınlanan şarkı, kısa sürede radyo listelerinde üst sıralara taşındı.