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Sıla: Yıllar içinde irtifa kaybettim

Güncelleme Tarihi:

#Sıla#Harbiye#Yanında Uyu
Sıla: Yıllar içinde irtifa kaybettim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 08:02

Sıla önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

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Şarkıcı, Konstantinos Argiros ile düet yaptığı ‘Yanımda Uyu’ ile kült şarkısı ‘Sevişmeden Uyumayalım’ı peş peşe seslendirdi.

Sıla, “Ben yıllar içinde irtifa kaybetmişim. ‘Sevişmeden Uyumayalım’dan buraya gelmişiz” diyerek seyircisini kahkahaya boğdu.

Sıla, ‘Yanımda Uyu’yu Yunanca aslındaki hikâyeyi koruyarak adapte ettiklerini söyledi.

Sıla: Yıllar içinde irtifa kaybettim

Şarkıcı, Argiros’un konserlerindeki kadın hayran yoğunluğuna da gönderme yaptı:

“Acayip bir yokluk içindeymişiz, aklımız durdu. Size iki geceyi anlatayım. Ben saydım; iki gecede toplamda sekiz erkek vardı. Böyle bir şey olamaz.”

 

 

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#Sıla#Harbiye#Yanında Uyu

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