Sıla: Yıllar içinde irtifa kaybettim

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Şarkıcı, Konstantinos Argiros ile düet yaptığı ‘Yanımda Uyu’ ile kült şarkısı ‘Sevişmeden Uyumayalım’ı peş peşe seslendirdi.

Sıla, “Ben yıllar içinde irtifa kaybetmişim. ‘Sevişmeden Uyumayalım’dan buraya gelmişiz” diyerek seyircisini kahkahaya boğdu.



Sıla, ‘Yanımda Uyu’yu Yunanca aslındaki hikâyeyi koruyarak adapte ettiklerini söyledi.

Şarkıcı, Argiros’un konserlerindeki kadın hayran yoğunluğuna da gönderme yaptı:

“Acayip bir yokluk içindeymişiz, aklımız durdu. Size iki geceyi anlatayım. Ben saydım; iki gecede toplamda sekiz erkek vardı. Böyle bir şey olamaz.”