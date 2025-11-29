×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Sıla: İlker beni iyileştiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Sıla#İlker Kaleli#Sezen Aksu
Sıla: İlker beni iyileştiriyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 08:27

Sıla, “Kafa Yüksek Kalp Kırık” adlı yeni albümünün ilk şarkısı “Evvel Ezel”i yayınladı.

Haberin Devamı

Ünlü popçunun sözlerini kendi yazdığı, bestesini ise Efe Bahadır’la yaptığı şarkının lansmanı önceki gece Walkers’ta gerçekleştirildi.

Sıla, heyecanını “Kalbim göğsümden çıkacak gibi. Albümün tüm şarkılarını çok bekletmeden paylaşacağız” sözleriyle dile getirdi.

Şarkıcı, sevgilisi İlker Kaleli’nin albüme katkısı sorulunca “Bir kere beni iyileştirici katkısı var. Ayrıca bir-iki şarkıda yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var” dedi.

Sıla, “Yeni neslin Sezen Aksu’suyum diyebilir misiniz?” sorusuna da “Sezen Aksu baş tacımız. İnşallah onun kadar üretken, çalışkan olabiliriz” yanıtını verdi. 

Sıla: İlker beni iyileştiriyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıla#İlker Kaleli#Sezen Aksu

BAKMADAN GEÇME!