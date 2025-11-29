Sıla: İlker beni iyileştiriyor

Haberin Devamı

Ünlü popçunun sözlerini kendi yazdığı, bestesini ise Efe Bahadır’la yaptığı şarkının lansmanı önceki gece Walkers’ta gerçekleştirildi.



Sıla, heyecanını “Kalbim göğsümden çıkacak gibi. Albümün tüm şarkılarını çok bekletmeden paylaşacağız” sözleriyle dile getirdi.

Şarkıcı, sevgilisi İlker Kaleli’nin albüme katkısı sorulunca “Bir kere beni iyileştirici katkısı var. Ayrıca bir-iki şarkıda yaşadığımız şeylerden küçük alıntılar var” dedi.

Sıla, “Yeni neslin Sezen Aksu’suyum diyebilir misiniz?” sorusuna da “Sezen Aksu baş tacımız. İnşallah onun kadar üretken, çalışkan olabiliriz” yanıtını verdi.