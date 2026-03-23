Sihirli Annem'in 2. filmi geliyor

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 08:27
“Sihirli Annem” serisinin ikinci filmi “Periler Okulu”ndan ilk fragman yayınlandı. Yapım, 15 Mayıs’ta vizyona girecek.
Dizisiyle bir döneme damga vuran “Sihirli Annem”in beyazperdedeki yolculuğu devam ediyor. Geçen yıl vizyona giren “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmi 800 bini aşkın seyirci sayısına ulaşmıştı. İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci ve Tiraje Başaran bu kez “Sihirli Annem: Periler Okulu” için kamera karşısına geçti.
Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu bu yeni yapım, 15 Mayıs’ta sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği film
, Dudu’nun müdür, Betüş’ün de öğretmen olarak atandığı sürprizlerle dolu büyülü bir macerayı beyazperdeye taşıyacak.