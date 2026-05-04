Sihirli Annem’de Manifest sürprizi

Şarkıları ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Manifest’in filme katılması özellikle çocuklar ve genç izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı.

Manifest grubunun sahnelerinden kesitlerin yer aldığı fragman ise dün ilk kez yayınlandı. Fragman kısa sürede sosyal medya platformlarında trend listelerinin zirvesine yerleşti.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gamze Karta, Ecrin Su Çoban, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Derin Yağcı, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken, senaryo ise Arzu Yurtseven’in imzasını taşıyor.