Şiddete karşı Manga şarkısı

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İkili, Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Mertefe Bartınlıoğlu yeni nesli şiddet ve suçtan uzak tutmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesinde Ferman Akgül ile çalışacağını açıkladı. Bartınlıoğlu, Manga’nın “Sen” şarkısıyla vermiş olduğu sosyal mesajlar nedeniyle Ferman Akgül’ün projede yer almasının doğru bir tercih olduğunu belirtti.



PROJEDEN ONUR DUYUYORUZ



Ferman Akgül, “Bu projenin yeni nesli odağına alması, sosyal sorumluluk içeriği taşıması ve bir Türk müzik grubunun solisti olarak böyle bir girişime öncülük etmek önemli. Bu çalışma Türkiye-Norveç ilişkileri açısından da yeni bir pencere açabilir. Bu projede yer almaktan büyük onur duyuyorum” açıklamasını yaptı. Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg ise projeyi büyük bir heyecanla karşıladıklarının altını çizdi ve “Her aşamasında destek vermeye hazırız” dedi.