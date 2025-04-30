×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Şiddete karşı Manga şarkısı

Güncelleme Tarihi:

#Manga#Ferman Akgül#Mertefe Bartınlıoğlu
Şiddete karşı Manga şarkısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 07:59

MANGA grubunun solisti Ferman Akgül ve eski Oslo Eyalet Meclisi milletvekili Mertefe Bartınlıoğlu, Norveç’te anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

 İkili, Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Mertefe Bartınlıoğlu yeni nesli şiddet ve suçtan uzak tutmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesinde Ferman Akgül ile çalışacağını açıkladı. Bartınlıoğlu, Manga’nın “Sen” şarkısıyla vermiş olduğu sosyal mesajlar nedeniyle Ferman Akgül’ün projede yer almasının doğru bir tercih olduğunu belirtti.

PROJEDEN ONUR DUYUYORUZ

Ferman Akgül, “Bu projenin yeni nesli odağına alması, sosyal sorumluluk içeriği taşıması ve bir Türk müzik grubunun solisti olarak böyle bir girişime öncülük etmek önemli. Bu çalışma Türkiye-Norveç ilişkileri açısından da yeni bir pencere açabilir. Bu projede yer almaktan büyük onur duyuyorum” açıklamasını yaptı. Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg ise projeyi büyük bir heyecanla karşıladıklarının altını çizdi ve “Her aşamasında destek vermeye hazırız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manga#Ferman Akgül#Mertefe Bartınlıoğlu

BAKMADAN GEÇME!