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'Sıcak bir aile ortamı'

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#Türkan Şoray#Okul Şenliği#Eğitim
Sıcak bir aile ortamı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:40

YEŞİLÇAM’ın Sultan’ı Türkan Şoray, 1973 yılında yaptırdığı Sarıyer İlçesi Rumelihisarüstü semtinde bulunan Türkan Şoray İlkokulu’nun yılsonu çocuk şenliğine katıldı.

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Usta sanatçı etkinlikte en ön sırada yer aldı. Türkan Şoray, etkinlikten kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sanatçı o karelerin altına şu notu düştü:

“Geçtiğimiz haftalarda, okulumuzun yılsonu çocuk şenliğine katıldım. Yavrularımızın performansı harika, velilerimizin mutluluğu, öğretmenlerimizin gururu, adeta sıcak bir aile ortamı. Okul müdürümüz sevgili Resul Yiğit’e ve şenliğimize katılan Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman ve de Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar’a da teşekkür ederim. Ayrıca çocuklarımıza emek veren, öğretmenlerimize de saygı ve sevgilerimi yolluyor, teşekkür ediyorum.”

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#Türkan Şoray#Okul Şenliği#Eğitim

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