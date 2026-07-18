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Usta sanatçı etkinlikte en ön sırada yer aldı. Türkan Şoray, etkinlikten kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sanatçı o karelerin altına şu notu düştü:

“Geçtiğimiz haftalarda, okulumuzun yılsonu çocuk şenliğine katıldım. Yavrularımızın performansı harika, velilerimizin mutluluğu, öğretmenlerimizin gururu, adeta sıcak bir aile ortamı. Okul müdürümüz sevgili Resul Yiğit’e ve şenliğimize katılan Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman ve de Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar’a da teşekkür ederim. Ayrıca çocuklarımıza emek veren, öğretmenlerimize de saygı ve sevgilerimi yolluyor, teşekkür ediyorum.”