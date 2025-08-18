Sibel Can: Yıllar sonra bile hatırlayacağım

Haberin Devamı

Can, konserde kendi şarkılarının yanı sıra Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya gibi usta isimlerin eserlerini ve sevilen türküleri de söyledi.



Dinleyicilerinin tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesi, Sibel Can’ı duygulandırdı.

Sanatçı, konserin ardından sevenlerine teşekkür etti: “Bana gösterilen ilgi ve sevgi tarifsizdi. Bu geceyi yıllar sonra bile hatırlayacağım. Şarkılarımı benimle birlikte söyleyen Bursalılara kalpten teşekkür ederim.”

Konserlerine devam eden Sibel Can, 10 Eylül’de Ankara Açıkhava’da, 22 Eylül’de de İzmir Açıkhava’da sahneye çıkacak.