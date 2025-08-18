×
Sibel Can: Yıllar sonra bile hatırlayacağım

Güncelleme Tarihi:

#Sibel Can#Bursa#An Epic Symphony Sibel Can
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 09:05

Sibel Can önceki akşam Bursa Açıkhava’da hayranlarının karşısına çıktı. ‘An Epic Symphony Sibel Can’ başlıklı konserde Amor Gariboviç imzalı, turkuvaz renkli spor bir kıyafet giyen sanatçı, seslendirdiği şarkılarla Bursalılara keyifli bir akşam yaşattı.

Can, konserde kendi şarkılarının yanı sıra Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya gibi usta isimlerin eserlerini ve sevilen türküleri de söyledi.

Dinleyicilerinin tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesi, Sibel Can’ı duygulandırdı.

Sanatçı, konserin ardından sevenlerine teşekkür etti: “Bana gösterilen ilgi ve sevgi tarifsizdi. Bu geceyi yıllar sonra bile hatırlayacağım. Şarkılarımı benimle birlikte söyleyen Bursalılara kalpten teşekkür ederim.”

Konserlerine devam eden Sibel Can, 10 Eylül’de Ankara Açıkhava’da, 22 Eylül’de de İzmir Açıkhava’da sahneye çıkacak.

 

