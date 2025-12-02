Sibel Can: Leonardo DiCaprio hayal kırıklığı

Haberin Devamı

Selim, sanatçıya “Kiminle Miami’ye gidersiniz” sorusunu yöneltip seçmeli şıklar sundu. Can’ın “Brad Pitt mi Leonardo DiCaprio mu” sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyada çok konuşuldu.

“Brad Pitt” yanıtını veren sanatçı, DiCaprio ile ilgili bir anısını anlattı.

Oscar’lı aktörü, İtalya’nın Sardinya Adası’nda gördüğünü belirten Can, “Hiç hayal ettiğim gibi değildi. Albenisi yok. Yanında sevgilisi vardı, o güzeldi ama onun kriterleri 24 yaş altı. Hiç sevmedim, hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Sezen Aksu, Tarkan seçeneklerine de karşı ‘Brad Pitt’ cevabını değiştirmeyen Can “Yok, istemem. Brad Pitt olsun. En sevdiğim” yorumunu yaptı.