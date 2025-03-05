Sibel Aytan: Aşk değil iş ve sağlık diledim

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 10:11
Sibel Aytan önceki akşam Etiler’deki bir mekânda doğum gününü kutladı.
“Uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarımızla yemek yiyeceğiz” diyen oyuncu, aşk sorularına “Yeni yaşımdan iş ve sağlık diliyorum. En önemlisi bunlar. Bana başka bir şey sormayın” yanıtını verdi.BİZİM PROJEMİZ EVDE BEKLİYOR
Kutlamaya Yıldız Çağrı Atiksoy
-Berk Oktay
çifti de katıldı. Geçen yılın mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, yeni projeleri sorulunca “Bizim yeni projemiz bugün evde. En büyük proje o. İtinayla onu büyütüyoruz. Her hafta yeni bölüm! Dengeli bir şekilde bakıyoruz çocuğumuza” dedi.
Atiksoy, bebeği kime bıraktıkları sorulunca “Bakıcıya ihtiyacımız yok. Annelerimiz yanımızda. Bence çok iyi gidiyoruz, bebeğimiz de çok uysal” diye konuştu.