Sibel Aytan: Aşk değil iş ve sağlık diledim

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“Uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarımızla yemek yiyeceğiz” diyen oyuncu, aşk sorularına “Yeni yaşımdan iş ve sağlık diliyorum. En önemlisi bunlar. Bana başka bir şey sormayın” yanıtını verdi.

Kutlamaya Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay çifti de katıldı. Geçen yılın mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, yeni projeleri sorulunca “Bizim yeni projemiz bugün evde. En büyük proje o. İtinayla onu büyütüyoruz. Her hafta yeni bölüm! Dengeli bir şekilde bakıyoruz çocuğumuza” dedi.

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Atiksoy, bebeği kime bıraktıkları sorulunca “Bakıcıya ihtiyacımız yok. Annelerimiz yanımızda. Bence çok iyi gidiyoruz, bebeğimiz de çok uysal” diye konuştu.