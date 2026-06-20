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Sezonun son oyunu

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#Hadi Öldürsene Canikom#Kıbrıs Tiyatro Festivali#Günay Karacaoğlu
Sezonun son oyunu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 08:43

GÜNAY Karacaoğlu, Zeynep Kankonde ve Bülent Alkış’ın rol aldığı ‘Hadi Öldürsene Canikom’, sezonun son perdesini 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde kapattı.

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Yoğun ilginin yaşandığı gecede Girne Amfi Tiyatro’yu tamamen dolduran tiyatroseverler, oyunu baştan sona kahkahalar eşliğinde takip etti.

Oyun sonunda soruları yanıtlayan ekip, yeni sezonda yeniden seyirciyle buluşmak için heyecanlandıklarını belirtti.

Zeynep Kankonde, “26 Mart’ta prömiyer yapmamıza rağmen çok fazla oyun oynadık ve çok fazla seyirciyle buluştuk. Finali de Kıbrıs’ta büyük bir kalabalıkla yaptık” dedi.

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Bülent Alkış “Oyundan çıkan herkesin yüzü gülüyor. Kapalı gişe oynadık. Yeni sezondan da aynı heves ve umutla büyük bir beklentimiz var” diye konuştu. Günay Karacaoğlu da duyguları şöyle ifade etti:

“Kıbrıs seyircisinin enerjisi çok güzeldi. Yeni sezonu iple çekiyoruz.”

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#Hadi Öldürsene Canikom#Kıbrıs Tiyatro Festivali#Günay Karacaoğlu

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