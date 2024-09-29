Sezonun ilk oyunu perde açtı

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Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’in üstlendiği, Serhat Yiğit’in yazdığı, yönetmenliğini ise Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı oyun, yeni sezonun ilk gösterisinde kapalı gişe perde açtı.

Finalde oyuncular başta olmak üzere tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı. Galaya Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Selim Bayraktar, İsmail Demirci, Dolunay Soysert, Ahu Yağtu, Fırat Çelik, Hatice Aslan, Aliye Uzunatağan, Yağız Can Konyalı gibi pek çok isim katıldı.

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