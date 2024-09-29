Sezonun ilk oyunu perde açtı

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 11:02
Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı “Aşk Biter mi?”nin galası önceki akşam Zorlu PSM’de gerçekleşti.
Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’in üstlendiği, Serhat Yiğit’in yazdığı, yönetmenliğini ise Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı oyun, yeni sezonun ilk gösterisinde kapalı gişe perde açtı.
Finalde oyuncular başta olmak üzere tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı. Galaya Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Selim Bayraktar, İsmail Demirci, Dolunay Soysert, Ahu Yağtu, Fırat Çelik, Hatice Aslan, Aliye Uzunatağan, Yağız Can Konyalı gibi pek çok isim katıldı. METİNDE ŞAİRLER DE ANILIYORKerem Alışık
ve Evrim Alasya
’nın tüm karakterleri canlandırdığı oyunda iki oyuncu geçmişleri ile hesaplaşırken “Aşk biter mi
?” sorusuna yanıt arıyor. Oyuncular, kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian, Sıdıka Su gibi şairlerin karakterlerini de sahneye taşıyor. Oyun, 12 Ekim’de yeniden Zorlu PSM’de olacak.