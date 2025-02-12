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Sezen Aksu'dan tasarımlar

Güncelleme Tarihi:

#Emel Müftüoğlu#Sezen Aksu#Ferdi Tayfur
Sezen Aksudan tasarımlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 09:09

Emel Müftüoğlu önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

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Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun yeni albümü hakkında şunları söyledi:

“Çok güzel şarkılar var. Bana kalırsa eserleri tek tek yayınlamalı. Toplu olarak çıkardığında bir sürü şarkı da heba olabiliyor. Sezen şahane ve bu sıralar İstanbul’da. Tonmaisterlik ve aranjörlük de yapıyor. Yapmadığı şey yok. Değişik buluşları var. Acayip mücevher ve ayakkabı tasarımları da yapıyor. Bunlar onun hobisi.”

Sezen Aksudan tasarımlar

Sanatçı, “Sezen Aksu sahneye döner mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Zannetmiyorum. Biraz daha zaman geçip özlerse belki.” Emel Müftüoğlu, Ferdi Tayfur’dan bir şarkı seslendirdiğini de açıkladı.

 

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#Emel Müftüoğlu#Sezen Aksu#Ferdi Tayfur

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