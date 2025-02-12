Sezen Aksu'dan tasarımlar

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Müftüoğlu, Sezen Aksu’nun yeni albümü hakkında şunları söyledi:

“Çok güzel şarkılar var. Bana kalırsa eserleri tek tek yayınlamalı. Toplu olarak çıkardığında bir sürü şarkı da heba olabiliyor. Sezen şahane ve bu sıralar İstanbul’da. Tonmaisterlik ve aranjörlük de yapıyor. Yapmadığı şey yok. Değişik buluşları var. Acayip mücevher ve ayakkabı tasarımları da yapıyor. Bunlar onun hobisi.”

Sanatçı, “Sezen Aksu sahneye döner mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Zannetmiyorum. Biraz daha zaman geçip özlerse belki.” Emel Müftüoğlu, Ferdi Tayfur’dan bir şarkı seslendirdiğini de açıkladı.