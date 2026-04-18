Sezen Aksu'dan 'Biz de Yeniden Başlarız'

Daha önce yayınlanan ‘Demo’ ve ‘Demo 2’ albüm projelerinden ilham alınarak günümüz sound’u ile yeniden düzenlenen 9 şarkı, bu çalışmada bir araya getirildi.

Sezen Aksu’nun farklı sanatçılar tarafından yorumlanması için yazdığı şarkılar yeni düzenlemeleriyle yer aldı.

Çalışmadaki eserlerin düzenlemelerini Mustafa Ceceli, Mithat Can Özer, Ozan Bayraşa ve Aytuğ Yargıç yaptı.

Albümün kapak tasarımı ise Ali Taran’a ait. Prodüktörlüğünü Sezen Aksu ve Murat Bulut’un, yapım koordinatörlüğünü Özgür Aras’ın üstlendiği ‘Biz de Yeniden Başlarız’, tüm dijital platformlarda yayında.