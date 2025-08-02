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Sezen Aksu, Pakize Suda’nın adını yaşatacak

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#Sezen Aksu#Pakize Suda#Hatıra Ormanı
Sezen Aksu, Pakize Suda’nın adını yaşatacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 06:56

SEZEN Aksu, 2022’de hayatını kaybeden yakın arkadaşı Pakize Suda anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Erzurum Taşağıl sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

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Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidanlar dikildi.

Aksu, 2008’de Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı sahasına 4 bin fidan, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümüyle de Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan bağışlamıştı.

Sezen Aksu, Pakize Suda’nın adını yaşatacak

Ayrıca sanatçı, 2015’te Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut, 2018’de Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu, 2019’da Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi, 2021’de Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı sahalarının her biri için 5 bin fidan, 2022’de Oğuz Aral anısına Kırklareli Osmancık sahasına 6 bin fidan, 2023’te Yaşar Gaga anısına Kırklareli Celaliye sahasına 5 bin fidan ve 2024’te Egemen Bostancı anısına Kilis Yeniyurt sahasına 5 bin fidan bağışlamıştı.

 

 

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#Sezen Aksu#Pakize Suda#Hatıra Ormanı

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