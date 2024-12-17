Şeyma’nın sabah modu

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Yatakta üstsüz verdiği pozları Instagram sayfasına ekleyen Şeyma Subaşı, o karelerin altına “Her zamanki pazartesi sabahı modundan biraz farklı. Ama bazen... Evet, tam da bu ruh hali” notunu düştü ve ekledi:

“Bu soğuk ve kuru kış mevsiminde sabah ve akşam rutininizi unutmayın. Benim favori yumuşatıcım sihir gibi çalışıyor, herkesin favorisi olmaya başladı bile. Nemli kalın, yumuşak kalın.”