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Şeyma’nın sabah modu

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#Şeyma Subaşı#Şeyma Subaşı Fotoğrafları#Şeyma Subaşı Instagram
Şeyma’nın sabah modu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 08:46

Şeyma Subaşı, kendi kozmetik markasının nemlendirici ürününü tanıtmak için sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

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Yatakta üstsüz verdiği pozları Instagram sayfasına ekleyen Şeyma Subaşı, o karelerin altına “Her zamanki pazartesi sabahı modundan biraz farklı. Ama bazen... Evet, tam da bu ruh hali” notunu düştü ve ekledi:

Şeyma’nın sabah modu



“Bu soğuk ve kuru kış mevsiminde sabah ve akşam rutininizi unutmayın. Benim favori yumuşatıcım sihir gibi çalışıyor, herkesin favorisi olmaya başladı bile. Nemli kalın, yumuşak kalın.”

 

 

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#Şeyma Subaşı#Şeyma Subaşı Fotoğrafları#Şeyma Subaşı Instagram

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