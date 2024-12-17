Şeyma’nın sabah modu

Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 08:46
Şeyma Subaşı, kendi kozmetik markasının nemlendirici ürününü tanıtmak için sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Yatakta üstsüz verdiği pozları Instagram sayfasına ekleyen Şeyma Subaşı, o karelerin altına “Her zamanki pazartesi sabahı modundan biraz farklı. Ama bazen... Evet, tam da bu ruh hali” notunu düştü ve ekledi:
“Bu soğuk ve kuru kış mevsiminde sabah ve akşam rutininizi unutmayın. Benim favori yumuşatıcım sihir gibi çalışıyor, herkesin favorisi olmaya başladı bile. Nemli kalın, yumuşak kalın.”