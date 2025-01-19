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Şeyma Subaşı'dan itiraf: Bir kere âşık oldum

Güncelleme Tarihi:

#Şeyma Subaşı#Acun Ilıcalı#Marlon Teixeira
Şeyma Subaşıdan itiraf: Bir kere âşık oldum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 11:04

Şeyma Subaşı, katıldığı YouTube programında “Kaç kere âşık oldun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Bir kere çok âşık oldum. O yüzden Melisa oldu. Bir de diğerlerine âşık olduğumu sandım ama sıfır.”

Subaşı, kızı Melisa’nın babası Acun Ilıcalı’yla 2017 yılında evlenip 1 yıl sonra boşanmıştı.

Şeyma Subaşıdan itiraf: Bir kere âşık oldum

O kişiyle evliyim

Şeyma Subaşı programda bir süredir aşk yaşadığı Brezilyalı model Marlon Teixeira hakkında da konuştu:

“Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum; huzur içerisinde ölebilirim.”

Artık evliliğe inanmadığını da belirten Subaşı, “Ruhum evli. O kişiyle evliyim. Öyle hissediyorum” dedi.

 

 

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#Şeyma Subaşı#Acun Ilıcalı#Marlon Teixeira

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