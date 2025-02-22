Şeyma Subaşı oyuncu oluyor

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ÖZEL hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Nişantaşı’nda bir restoran çıkışı görüntülendi. Daha önce bir kitap çıkaran son olarak da bir güzellik markasıyla kozmetik sektörüne atılan Şeyma Subaşı bu kez oyunculuğu deneyimleyeceğini açıkladı. Yakında bir sinema filminde rol alacağını belirten Subaşı, “Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı, emin değilim. Ama yeni bir tecrübe olacak” dedi. Sosyal medya fenomeni, “Oyunculuğun devamı gelir mi?” sorusunu, “Benden dizi oyuncusu olmaz. Öyle bir tutkum yok. Birazcık daha fazla huzur ve sakinlik istiyorum” diye yanıtladı.

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Katıldığı bir programda yeni nesil hakkında yaptığı “Ben onlar gibi fotoğraflar paylaşmıyordum. Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi” açıklamasıyla tepki çeken Şeyma Subaşı son dönemde gençlerin kendisini antipatik bulduğunu itiraf etti. Ünlü fenomene “Yeni nesle örnek oluyor musunuz” sorusuna “Gençler beni antipatik buluyor. ‘Demek ki onlara böyle enerji mi veriyormuşum’ diye düşünüyorum. Aslında yeni nesil ve jenerasyonu görünce kendime bir tık ders çıkarıyorum. Tabii belli bir yerde de onlara örnek oluyorum” diye yanıt verdi.

Hata yaptırıldım öğreniyorum

Şeyma Subaşı en son katıldığı bir programda çevresi tarafından hataya sürüklendiğini iddia etmişti:

“Allah bize sevdiğini zanneden ama kendini sevmeyen kötü niyetli insanlardan korusun. Çünkü niyetinin ne olduğunu bilmiyorsun. ‘Canım’ diyorlar ama aslında altında büyük bir sinsilik yatıyor. Seni bir yere sokuyor, yola sokuyor, aslında sen bu yoldan gidiyorsun ama bir şekilde o etkenlerden sen de bu yola gidiyorsun. Bu yolda anlar oluyor enerjin düşüyor, kendi iç sesini dinleyemediğin anlar oluyor o yolu seçiyorsun. O yüzden ben hırslı veya hata yapmadım, ben hata yaptıysam yaptırıldım! Hata her insan yapar. Öğreniyorum.”