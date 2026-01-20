Şeyma Subaşı: Kendi yolum bana ait

Haberin Devamı

Samimi bir tövbe sürecince olan sosyal medya fenomeni paylaşımlarında dini temalara ağırlık vermeye başladı.

Subaşı, Lesley Hazleton tarafından yazılan ‘First Muslim-The Story of Muhammad’ adlı kitabı paylaştı. Kitap Türkçeye “İlk Müslüman” adıyla çevrilmişti.

Subaşı, kitapta kendi adının geçtiğini fark ettiği için mutlu olduğunu belirtti. Fenomen, Türk yazarlardan da benzer konularda kitaplar okuduğunu ifade etti:

“Yabancı arkadaşlarım ne okuduğumu merak ediyor. Her şeyden okuyup farklı bakış açılarını görmek hoşuma gidiyor. Kendi yolum bana ait. Herkesin yolu açık olsun.”