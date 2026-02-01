Şeyma Subaşı: Bikinili zor görürsünüz!

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından samimi bir tövbe sürecine girdiğini açıklamıştı. YouTube kanalında hakkında merak edilen sorulara cevap veren Şeyma Subaşı, bikinili fotoğraf ve videolarını artık paylaşmayacağını açıkladı:

“Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz.” Subaşı, “Dine yönelmen samimi mi kendini aklamak için mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Benim alnım açıktır arkadaşlar. Alnım ve gönlüm çok açıktır. O yüzden kimseye laf ettirtmem bu konuda, kimse de hiçbir şey söyleyemez.”

Fenomen ayrıca ikinci bir çocuk daha istediğini açıkladı: “Evet, çocuk istiyorum. Bir erkek çocuk istiyorum ama bundan Melisa mutlu olmayacaktır.”