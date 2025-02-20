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Şeyma Subaşı: Ben de böyle enerji mi veriyormuşum?

Güncelleme Tarihi:

#Şeyma Subaşı#Nişantaşı#Şeyma Subaşı Sosyal Medya
Şeyma Subaşı: Ben de böyle enerji mi veriyormuşum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 16:03

Şeyma Subaşı Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaşam tarzı ve paylaşımları ile sık sık sosyal medyanın gündeminde olan Subaşı 'Yeni nesile iyi bir örnek olabilmeyi başarabiliyor musunuz?' sorusuna cevap verdi.

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Nişantaşı’nda görüntülenen Şeyma Subaşı, 'Yeni nesile örnek olabiliyorum diyebiliyor musunuz?' sorusuna, “Yeni nesili ve jenerasyonu görünce aslında bir tık kendime ders alıyorum. Ben de demek ki, ‘böyle enerji mi veriyormuşum?’ diye! Belli bir yerde örnek oluyorum. Belli yerde aslında ben onlardan öğreniyorum, ‘Bende böyle antipatik ve iticiymişim’ diye” yanıtını verdi.

Şeyma Subaşı: Ben de böyle enerji mi veriyormuşum

Sinema projesi olacağını belirten Subaşı, “Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı emin değilim. Yeni tecrübe olacak” dedi.

 

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#Şeyma Subaşı#Nişantaşı#Şeyma Subaşı Sosyal Medya

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