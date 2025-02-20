Şeyma Subaşı: Ben de böyle enerji mi veriyormuşum?

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Nişantaşı’nda görüntülenen Şeyma Subaşı, 'Yeni nesile örnek olabiliyorum diyebiliyor musunuz?' sorusuna, “Yeni nesili ve jenerasyonu görünce aslında bir tık kendime ders alıyorum. Ben de demek ki, ‘böyle enerji mi veriyormuşum?’ diye! Belli bir yerde örnek oluyorum. Belli yerde aslında ben onlardan öğreniyorum, ‘Bende böyle antipatik ve iticiymişim’ diye” yanıtını verdi.

Sinema projesi olacağını belirten Subaşı, “Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı emin değilim. Yeni tecrübe olacak” dedi.