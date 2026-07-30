'Seyircimiz çok gülecek'

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‘Kayınço Gökhan’ karakterine hayat veren oyuncu, “Serinin en komik filmlerinden biri oluyor. Hatta ilk ikiye rahatlıkla girer.

Seyircimiz bol bol gülecek” dedi. Çoruh, “Çakallarla Dans” filmlerinin yıllardır ilgi görmesinin nedeni sorulunca şöyle konuştu:

“Sanırım bunun nedeni kendine has bir yapısı ve dili olması, ayrıca karakterlerin ilginçliği.”

Murat Şeker’in yönettiği, Şevket Çoruh’un yanı sıra Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin’in rol aldığı “Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması” 6 Kasım’da vizyona girecek.