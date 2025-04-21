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Şevval Sam, Volkan Konak'ı andı: Şarkıları onun için söyleyeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Sam#Volkan Konak#Kıbrıs
Şevval Sam, Volkan Konakı andı: Şarkıları onun için söyleyeceğiz
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 09:18

Şevval Sam, yakın dostu Volkan Konak’ın hayatını kaybettiği Grand Sapphire Resort’ta sahne aldı. Sanatçı “Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan’ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz” diye konuştu.

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ŞEVVAL Sam, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta Grand Sapphire Resort’ta konser verdi. Sanatçının sahne aldığı otel, geçen ay bayramda konser verirken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden yakın dostu Volkan Konak’ın da son kez sahneye çıktığı yerdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Şevval Sam, duygularını “Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan’ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, meslek hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz” sözleriyle dile getirdi.

DEĞİŞİKLİK YAPMAYI SEVİYORUM

Yeni imajıyla dikkat çeken Sam, saç stilini değiştirmesiyle ilgili olarak “Değişiklik yapmayı seviyorum. Kendimi yenilemeye ihtiyaç duyuyordum. Saçımı kestim ve sonuçtan çok memnunum. Profesyonel ellere bırakınca iyi bir sonuç aldım” dedi. Yeni görünümünün ilgi çektiğini belirten sanatçı, “Bazı insanlar uzaktan bakınca tanıyamadı. ‘O mu, değil mi?’ diye konuşanlar oluyor. Çok ilginç” ifadelerini kullandı. Her yaştan dinleyiciye hitap etmenin kendisi için özel olduğunu vurgulayan Sam, “Zamansız olmak ve herkesin ruhuna hitap edebilmek büyük bir şans. Bu bir hediye” dedi.

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#Şevval Sam#Volkan Konak#Kıbrıs

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