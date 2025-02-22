Şevval Sam imaj yeniledi

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Sanatçı Antalya konseri öncesi gerçekleştirdiği canlı yayında yeni imajını paylaştı. Şevval Sam hayranlarına şu sözlerle seslendi:

“Çok uzun yıllardır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir değişiklik. Beni biliyorsunuz, hayatta değişiklik yapmayı seviyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.”

Yeni imajıyla olduğu kadar, repertuvarında yapacağı yeniliklere de dikkat çeken Şevval Sam, konserlerinde takipçilerinin istekleri doğrultusunda şarkı seçimlerini yapacağını da duyurdu.