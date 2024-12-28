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Şevval Sam: İlham kaynağım Taro

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Sam#Taro Emir Tekin#Nanninom
Şevval Sam: İlham kaynağım Taro
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 12:49

Şevval Sam’ın seneler önce çocuklara özel hazırladığı “Nanninom” albümü, bu kez plak, pikap ve ajandadan oluşan özel bir koleksiyonla çocuklara sunuldu.

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OĞLUYLA BERABER TANITTI

Şevval Sam’ın çocuklar için çıkardığı, uyku öncesi şarkılar, ninniler ve öykülerin yer aldığı “Nanninom” albümü, yıllar sonra plak, pikap ve ajandadan oluşan bir koleksiyonla minikler ve ebeveynlerin beğenisine sunuldu. Bu özel koleksiyonun lansmanı önceki gün D&R Kanyon mağazasında yapıldı. Lansmanda sanatçıya yakın arkadaşı Eda Ece ve oğlu Taro Emir Tekin de eşlik etti.

ÇİZGİ FİLM PROJEMİZ DE VAR

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevval Sam, “Bu projede bana 27 sene önce Taro ilham oldu. 8 sene önce yaptığım albümü tekrar hayata geçirdik. Çocuklara yakın olmak, benim için müthiş bir aktivite” dedi. Sanatçı, bir çizgi film projesi olduğunu da açıkladı: “Uyku Perisi adında bir çizgi filmi projemiz var. Yeni çizgi filmler de gelecek.” 

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Şevval Sam: İlham kaynağım Taro

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#Şevval Sam#Taro Emir Tekin#Nanninom

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