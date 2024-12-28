Şevval Sam: İlham kaynağım Taro

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OĞLUYLA BERABER TANITTI



Şevval Sam’ın çocuklar için çıkardığı, uyku öncesi şarkılar, ninniler ve öykülerin yer aldığı “Nanninom” albümü, yıllar sonra plak, pikap ve ajandadan oluşan bir koleksiyonla minikler ve ebeveynlerin beğenisine sunuldu. Bu özel koleksiyonun lansmanı önceki gün D&R Kanyon mağazasında yapıldı. Lansmanda sanatçıya yakın arkadaşı Eda Ece ve oğlu Taro Emir Tekin de eşlik etti.

ÇİZGİ FİLM PROJEMİZ DE VAR



Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şevval Sam, “Bu projede bana 27 sene önce Taro ilham oldu. 8 sene önce yaptığım albümü tekrar hayata geçirdik. Çocuklara yakın olmak, benim için müthiş bir aktivite” dedi. Sanatçı, bir çizgi film projesi olduğunu da açıkladı: “Uyku Perisi adında bir çizgi filmi projemiz var. Yeni çizgi filmler de gelecek.”

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