Şevval Sam: Aynı evde aşk biter

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ŞEVVAL Sam, Kadir Çetin’in radyo programına konuk oldu. Dinleyicilerden gelen soruları yanıtlayan ünlü sanatçıya “Bir daha evlenir misin?” sorusu yöneltildi. 1993 yılında eski futbolcu Metin Tekin’le evlenen ve 6 yıl sonra boşanan Şevval Sam, şöyle yanıt verdi: “Hayır. Ben evliliğe kendi hayatımda karşıyım. Evlilik konseptine çok uygun bazı insanlar, bazı yapılar var. Benim hayatımda böyle bir hikâye test edildi, onaylanmadı. Artık olmaz. Bir kere evlendim. Dünya harikası bir oğlum var (Taro Emir Tekin), o da 28 yaşında. Benim bu yaştan sonra ekonomik olarak kimseye ihtiyacım yok, kimsenin soyadına ihtiyacım yok, kimseye ispat edeceğim bir şey yok. Aynı eve geçersem de o aşk biter. Aşkın kendisi daha güzel.”

DEFOLU BİR VARLIĞIZ

Sanatçı, “Genelde sizinle aynı camiadan insanlarla mı ilişki yaşarsınız, karşınızdaki kişide aradığınız bir statü ya da özellik oluyor mu?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Öyle bir prototip yok. Bir sürü farklı parametre var. Bazen hayatınıza biri giriyor, ihtiyacınız olan bütün unsurları taşıyor. O ilişki sürecinde birtakım deneyimler yaşıyorsun, öğreniyorsun, değişip dönüşüyorsun. İnsanlar birbirlerinin hayatlarındaki misyonlarını tamamladığında vedalaşabiliyorlar. İnsan çok kompleks bir yapı. Defolu bir varlığız. Hayatımız bu yüzden tekâmül üzerine kurulu. Yani sürekli kendimizi geliştirmekle mükellefiz. Bilinç evrenimizi devam ettirmek zorundayız. Yaralarımızı sarmak zorundayız. Travmalarımızı iyileştirmek, karakterimizi oluşturmak zorundayız. İlişkilerin de aynen bunun gibi misyonları oluyor. ‘Daha çok şu tipler’ gibi kriterlerim yok.”



Balkan ezgisi “Saraiman”, Sıla ile Şevval Sam’ı karşı karşıya getirdi. Sam bu şarkının melodisiyle hazırladığı “Kaçamazsın”ı çıkarmaya hazırlanırken, Sıla aynı ezgileri kullandığı “Rüyalar Güzeli” şarkısını Harbiye konserinde seslendirdi. Buna sinirlendiği ve şarkısının çıkış tarihini öne çektiği ileri sürülen Sam’a konuk olduğu programda “Sıla’ya bu şarkıyı sizin gittiğiniz kuaförden biridinletmiş. Bu doğru mu?” sorusu yöneltildi. Sanatçı şöyle dedi: “Bu anonim bir şarkı. İsteyen istediği gibi yazar. Sadece, hazır olan şarkıyı ne zaman çıkarsak diye düşünürken, Sıla’nın da yazdığını ve albümü çıkmadan Harbiye’de okuduğunu duyduk, bekletmenin manası olmadığını düşünerek planlamamızı öne çektik. Sıla’nın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Yapmamıştır diye düşünüyorum.”Şevval Sam, bir dinleyicisinden gelen “Sürekli anneniz Leman Sam ’la anılıyorsunuz, babanız ne iş yapıyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Babam da (Selim Sam) çok iyi bir şarkıcıydı ama o zaman içerisinde yeteneğine ihanet edenlerden diyebilirim.”





