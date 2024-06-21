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Şevval Sam 30. sanat yılını kutluyor

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#Şevval Sam#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi#Konser
Şevval Sam 30. sanat yılını kutluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 16:21

Şevval Sam, 30. sanat yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştireceği konserle kutlayacak.

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Bu özel gecede, Şevval Sam’ın müzik kariyerinde söylediği en güzel şarkılar, video gösterimleri, dans performansları ve konuk müzisyenlerle zenginleştirilmiş bir sahne gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Türk halk müziğinden popa, cazdan fantezi müziğe kadar uzanan geniş bir repertuvara sahip olan Şevval Sam, 30. yılına özel hazırladığı şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Her dönemden sevilen eserlerini seslendireceği bu özel konserde, Karadeniz esintileri de sahneye taşınacak. Sanatçıya enstrümanlarıyla Ahır Kapı Roman Orkestrası, horonda Samet Kölemen ve ekibi, tulumda KOPA ve Burak Yanbak eşlik edecek.

30 Haziran Pazar günü Atlantis Yapım ve Vigor Kültür Sanat Organizasyonu’yla gerçekleşecek konserin biletleri  satışa çıktı.

 

 

 

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#Şevval Sam#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi#Konser

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