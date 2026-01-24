Şevval Şahin Londra'ya mı yerleşti

Haberin Devamı

Ünlü model hakkında 18 Aralık tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Şahin, İngiltere’de olduğu için ifadesi alınamadı.

Ünlü model sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hafta başında annesinin ev taşıma süreci nedeniyle büyüdüğü ülke olan İngiltere’ye gittiğini, çıkan haberleri ise sonradan gördüğünü belirtti. İşlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek gerekli açıklamaları yapmayı planladığını ifade etti.

Ancak aradan geçen süreye rağmen Şahin’in Türkiye’ye dönüş yapmaması ve sosyal medya hesabında İngiltere merkezli bir modellik ajansına ait bağlantı linkini paylaşması, Londra’ya yerleştiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.