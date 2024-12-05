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Şevket ve Şükrü yıllar sonra buluştu

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#Bizimkiler#Erdal Özyağcılar #Cihat Tamer
Şevket ve Şükrü yıllar sonra buluştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 12:05

Bir döneme damga vuran fenomen dizi “Bizimkiler”de abi-kardeşi canlandıran Erdal Özyağcılar ve Cihat Tamer, 35 yıl sonra filmde buluştu. İki usta oyuncu, “Şam’piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları” filmi için kamera karşısına geçti.

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Özyağcılar “Şevket ve Şükrü yine yan yana. Yıllar sonra bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi. Tamer de “35 sene olmuş, uzun zaman. Güzel bir ekiple yeniden bir aradayız” diye konuştu. Film, 10 Ocak 2025’te vizyona girecek.

Şevket ve Şükrü yıllar sonra buluştu


 

 

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#Bizimkiler#Erdal Özyağcılar#Cihat Tamer

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