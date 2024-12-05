Şevket ve Şükrü yıllar sonra buluştu

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Özyağcılar “Şevket ve Şükrü yine yan yana. Yıllar sonra bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi. Tamer de “35 sene olmuş, uzun zaman. Güzel bir ekiple yeniden bir aradayız” diye konuştu. Film, 10 Ocak 2025’te vizyona girecek.

