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Sevim Emre'den açıklama geldi: Kediyi sordum kavga etmedim

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#Orhan Gencebay#Sevim Emre#Sarıyer
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 09:27

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’nin Sarıyer’de yaşadıkları yalıdaki komşusuyla kavga ettiği iddia edildi.

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İkili arasındaki konuşma diğer komşuları tarafından kaydedildi. Sevim Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine seslerini yükseltirken tartışmaya tanık olan bir kişinin de yanlarına gidip kavgayı ayırmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sevim Emre’nin yanlarına gelen kişinin kendisini uzaklaştırmaya çalışmasına sinirlenerek “Git buradan” diye bağırdığı görüldü.

Kavga iddialarını yalanlayan Sevim Emre, “Hamile kedi besliyordum, o kayıptı, onu sordum komşuma. Sonra yardımcım geldi, ben ona bağırdım ‘in aşağı’ diye. Basit bir olayı bu hale nasıl getirdiler? Koskoca Sevim Emre’yim ben, o hallere düşürmeyin” diye konuştu.

Orhan Gencebay’ın 44 yıldır yaşadığı lüks yalı dairesi, bu yılın başında satılacağı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, yaptığı açıklamada bu iddiaları reddetmişti.

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#Orhan Gencebay#Sevim Emre#Sarıyer

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