×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'Sevginin önemini göstereceğiz'

Güncelleme Tarihi:

#KUKİ: Oyuncağım Konuştu#Kıbrıs#Özgür Özberk
Sevginin önemini göstereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 10:58

“KUKİ: Oyuncağım Konuştu” film ekibi geçen gün Kıbrıs Elexus Otel’de bir basın toplantısı düzenlendi.

Haberin Devamı

Özgür Özberk’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Burcu Kavaklıdere, Nisan Aktaş, Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy, Derya Alabora, Selçuk Borak, Özge Özberk, İrfan Kangı ve Yeşim Sevinç yer alıyor.

Ekip, yapımın çocuk filmi olarak tasarlansa bile yetişkinlerin de severek izleyeceğini söyledi. Filmde “Peri” karakterini canlandıran Özge Özberk, “Böyle bir hayalin gerçekleşmesine şahit olmak ve bunun içinde olmak benim için ayrı bir gurur. Çünkü yönetmen olan abimin yanındayım ve heyecanına şahit oldum” dedi.

Derya Alabora ise çok tatlı bir film yaptıklarını dile getirdi: “Aile ilişkilerinin zedelendiği, artık herkesin çok kopuk yaşadığı bir dönemdeyiz. Burada sevginin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.” Ceyda Ateş ise sette çok iyi bir kimya yakaladıklarını söyledi. Buğra Toplusoy ise ilk kez bir filmde oynadığını belirtti ve ekledi: “Eşim Ceyda ile de beraberiz. Bunun için teşekkür ederim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#KUKİ: Oyuncağım Konuştu#Kıbrıs#Özgür Özberk

BAKMADAN GEÇME!