'Sevginin önemini göstereceğiz'

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Özgür Özberk’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Burcu Kavaklıdere, Nisan Aktaş, Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy, Derya Alabora, Selçuk Borak, Özge Özberk, İrfan Kangı ve Yeşim Sevinç yer alıyor.

Ekip, yapımın çocuk filmi olarak tasarlansa bile yetişkinlerin de severek izleyeceğini söyledi. Filmde “Peri” karakterini canlandıran Özge Özberk, “Böyle bir hayalin gerçekleşmesine şahit olmak ve bunun içinde olmak benim için ayrı bir gurur. Çünkü yönetmen olan abimin yanındayım ve heyecanına şahit oldum” dedi.

Derya Alabora ise çok tatlı bir film yaptıklarını dile getirdi: “Aile ilişkilerinin zedelendiği, artık herkesin çok kopuk yaşadığı bir dönemdeyiz. Burada sevginin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.” Ceyda Ateş ise sette çok iyi bir kimya yakaladıklarını söyledi. Buğra Toplusoy ise ilk kez bir filmde oynadığını belirtti ve ekledi: “Eşim Ceyda ile de beraberiz. Bunun için teşekkür ederim.”