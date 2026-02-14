Sevgiliyken bile birbirlerine bu kadar hevesle bakmamÄ±ÅŸlardÄ±... HalkÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde ikinci balayÄ±

Haberin DevamÄ±

Ama Galler Ã§iftinin milyonlarÄ±n ilgisini Ã¼zerinde topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ deÄŸil. Ã–zellikle de Kate Middleton'Ä±nâ€¦

SÄ±radan bir aileden gelip geleceÄŸin kraliÃ§esi konumuna ulaÅŸmak Ã¶yle herkese nasip olacak bir durum deÄŸil. Bu yÃ¼zden de Kate, birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re bir masal prensesi.

Ãœniversitede tanÄ±ÅŸÄ±p sevgili olan ve Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki sonrasÄ±nda evlenen Kate ile William ile ilgili dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var.

Ä°KÄ°NCÄ° BALAYI DÃ–NEMÄ° BAÅžLADI

Her ne kadar birbirlerini sevdikleri bilinse de halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶yle sÄ±k sÄ±k el ele tutuÅŸan ya da birbirlerine dokunan bir Ã§ift deÄŸil onlar.

Ama son zamanlarda daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylemek gerekirse Kate'in kanser tedavisi gÃ¶rmesinden sonra bu durum deÄŸiÅŸti.

Kate ile William artÄ±k birbirlerine daha fazla temas ediyor halk iÃ§inde. Daha fazla ve daha uzun sÃ¼re birbirlerinin gÃ¶zlerinin iÃ§ine bakÄ±yorlar.

BazÄ± kraliyet yorumcularÄ±na bakarsanÄ±z da Galler Ã§ifti, 15 yÄ±l ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun ardÄ±ndan, 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda ikinci balayÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.

Hem de kamuoyunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde.

Kate ile William son zamanlarda kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±nda birbirlerine daha fazla temas etmeye baÅŸladÄ±...Â

HEP ARADAKÄ° MESAFEYÄ° KORUMAYA Ã‡ALIÅžTILAR

Evliliklerinin baÅŸlarÄ±nda toplum iÃ§inde belli bir mesafeyi korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Kate ile William. Bu konuda Ã¶rnek aldÄ±klarÄ± kiÅŸi de KraliÃ§e 2. Elizabeth ile kocasÄ± Prens Philip oldu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar da ailenin gelenekleri uyarÄ±nca Ã¶yle halk iÃ§inde birbirlerine fazla sevgi gÃ¶sterisinde bulunmuyordu.

Kate ile William'Ä±n bu birbirlerinden uzak duran tavrÄ± da "Belli ki birbirlerinden bÄ±ktÄ±lar" yorumlarÄ±na neden oldu. Ama iÅŸte son zamanlarda bu durum deÄŸiÅŸti.

Kate ile William'Ä±n, ikinci balayÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlardan biri de kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliamsâ€¦

O da Galler Ã§iftinin son zamanlarda sergilediÄŸi samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri "ikinci balayÄ±" dÃ¶nemi olarak nitelendirdi.





FLÃ–RTÃ–Z BAKIÅžLAR, UTANGAÃ‡ GÃœLÃœMSEMELER

Fitzwilliams, "Son aylarda flÃ¶rtÃ¶z bakÄ±ÅŸlardan utangaÃ§ gÃ¼lÃ¼msemelere ve nazik dokunuÅŸlara kadar sergilenen bu durumun, Kate'in kansere yakalanmasÄ±nÄ±n getirdiÄŸi yakÄ±nlÄ±ktan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.

KÄ±sacasÄ± onun yorumuna gÃ¶re Kate ile William, birlikte atlattÄ±klarÄ± bir tehlike karÅŸÄ±sÄ±nda eskisinden daha fazla birbirlerine kenetlendiler.

Bunun sonucu olarak da iyi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde yaÅŸadÄ±klarÄ± gerÃ§ek aÅŸkÄ± artÄ±k kamuoyunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde de sergilemeye baÅŸladÄ±lar.

DiÄŸer yandan Kate ile William, geÃ§en yÄ±l ilk kez resmi sosyal medya hesaplarÄ±ndan 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ã¶zel bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Bu da sevenlerinin mutluluktan uÃ§masÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

SEVGÄ°LÄ°LER GÃœNÃœ PAYLAÅžIMI BÄ°LE YAPTILAR

Galler Ã§ifti bu yÄ±l da yine aynÄ± durumu tekrarladÄ± ve daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.

Robert Fitzgerald'a gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bunlar da Kate ile William'Ä±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sevgilerinin ne kadar derin olduÄŸunu aÃ§Ä±kÃ§a yansÄ±tÄ±yor.

Fitzwilliams, Kate ile William'Ä±n somn zamanlarda birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bazÄ± resmi gezilerde birbirlerine karÅŸÄ± sergilediÄŸi yakÄ±nlÄ±ktan da sÃ¶z etti.

Fitzwilliams'Ä±n yorumuna gÃ¶re Kate ile William o gezilerde de birbirlerine karÅŸÄ± iÅŸveli ve flÃ¶rtÃ¶z tavÄ±rlarÄ±yla artÄ±k aÅŸklarÄ±nÄ± halk iÃ§inde saklamak zorunda olduklarÄ± hissini Ã¼zerlerinden atmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

HEP HARRY VE MEGHAN Ä°LE KIYASLANDILAR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu durum Ã¶zellikle de Prens Harry ve Meghan Markle, Londra'dayken Ã§ok sÄ±k tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu.

Kate ile William, birbirlerine neredeyse hiÃ§ dokunmazken Sussex Ã§ifti gittikleri her yerde ellerini birbirlerinden neredeyse hiÃ§ ayÄ±rmÄ±yordu.

Bu durum da "Harry, karÄ±sÄ±na ne kadar aÅŸÄ±k. Ama William galiba artÄ±k eskisi kadar sevmiyor karÄ±sÄ±nÄ±" yorumlarÄ±na yol aÃ§Ä±yordu.





UZATTIÄžI ELÄ° BOÅž KALMIÅžTI

DiÄŸer yandan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ var ki hafÄ±zalardan silinecek gibi deÄŸil.

GeÃ§en yÄ±l Donald Trump ile karÄ±sÄ± Melania'nÄ±n Ä°ngiltere ziyaretinde yaÅŸandÄ± bu durum da.

Trump Ã§iftini helikopterden indikleri sÄ±rada Kate ile William karÅŸÄ±ladÄ±. TokalaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Donald Trump karÄ±sÄ± Melania'nÄ±n elini tutup yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±. Kate ile William'Ä±n yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ taraftaki eliyle yani sol eliyle tuttuÄŸu Ã§antayÄ± saÄŸ eline geÃ§irdi.

BoÅŸta kalan elini de sanki William'Ä±n tutmasÄ±nÄ± ister gibi ona doÄŸru uzattÄ±. Ama William bu harekete ya gÃ¶rmedi ya da gÃ¶rmezden geldi.

Bu durum da kamuoyunda uzun uzun tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

GÃ¼ndÃ¼z yaÅŸanan o anlarÄ±n ardÄ±ndan akÅŸam Trump Ã§ifti onuruna verilen yemeÄŸe giderken ise Kate ile William'Ä±n el ele Ã§ekilen bu pozu, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.