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'Sevgi söz konusuysa hiçbir şeyin önemi yok'

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#Meryem Uzwerli#AB Talks#Anas Bukhash
Sevgi söz konusuysa hiçbir şeyin önemi yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:29

MERYEM Uzerli, Birleşik Arap Emirlikleri’den Anas Bukhash’ın sunduğu “AB Talks”un son bölümüne konuk oldu.

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Oyuncu, “Sence güzellik bir güç mü yoksa kendini daha fazla kanıtlamanı gerektiren bir baskı mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Güzelliğin güç olup olmadığını düşünmedim. Fark ettim ki sevgi söz konusu olduğunda hiçbir şeyin önemi yok. Annem, babam ve arkadaşlarım beni güzel olduğum için sevmiyor. Çocukların içinse her halükârda en güzel sensin. Elbette yaptığım meslekten dolayı toplumun baskı ve yargılamalarından bağımsız değilim. Bazen güzellikle alakalı benim de bazı şüphelerim ve soru işaretlerim oluyor ama bu da kendini sevme süreci ile yolculuğunun bir parçası değil midir zaten?”

 ERKEKLERE DE İHTİYAÇ VAR

Meryem Uzerli, anneliğe ve toplumda kadının yerine dair ise şunları söyledi: “Kadınları güçlendirmek için erkeklere de ihtiyaç var. Birlikte takım olmalıyız. Kadın ya da erkek, hepimiz aynı fırsatlara sahip olabilmeliyiz. Farklı olmamız çok güzel.”

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#Meryem Uzwerli#AB Talks#Anas Bukhash

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