Hollanda’da yaşayan Türklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sanatçı, alkışlar ve gözyaşları eşliğinde karşılandı. Hem gülümseten hem de duygulandıran anların yaşandığı söyleşide Türkan Şoray, salona şu sözlerle seslendi:



Türkan Şoray izdihamı



“Canım kardeşlerim, sevgili dostlarım. Burada sizinle birlikte olmak, alkışlarınızı duymak benim için çok kıymetli. Yıllardır ayrıydık ama yine buluştuk; ben geldim. Uzaklar bazen mesafedir ama sevgi hiçbir zaman uzak değildir. Burada, sizin sevginizi ve samimiyetinizi çok derinden hissediyorum. Sizlerden duyduğum sıcaklık ve içtenlik kalbimde çok özel bir yerde kalacak. Hepinize teşekkür ederim.”

Söyleşide, “Türkan ve Hayat” kitabı yazarı Bircan Usallı Silan’la birlikte kitap hakkında samimi bir sohbet de gerçekleştirildi.

Söyleşinin ardından sevenleri, Türkan Şoray’la fotoğraf çektirmek ve kitaplarını imzalatmak için adeta izdiham yarattı. Türkan Şoray, Hollanda ziyareti kapsamında Lahey’deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde kendisi onuruna verilen yemeğe de katıldı. Büyükelçilik yetkilileri, bu anlamlı ziyaretin ardından Şoray’ı yeniden Hollanda’ya davet etti.