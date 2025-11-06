Ses duygunun en yalın hali

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 08:23

SİBEL Can, Esquire Türkiye dergisine konuk oldu.

Sanatçı, ses ve duruşun dengesini şu sözlerle açıkladı:

“Ben hep şuna inanırım; ses kalpten gelir ama duruş da o sesi taşır. İnsanlar belki ilk anda duruşunuzdan etkilenir ama yıllar sonra hafızalarda kalan şey daima sestir. Çünkü ses duyguların en yalın halidir. Kıyafet de müziğin görünmeyen bir parçasıdır.”

Can, müziğin ise en büyük aşkı olduğunu söyledi:

“İnsan sevdiği şeyden vazgeçemiyor. Benim için şarkı söylemek nefes almak gibi.”

Sanatçı ayrıca “Gerçek güç, kusursuz görünmekte değil, insanın kendi kırılganlığını kabul edebilmesinde yatıyor. Ben sahnede ağladığımda da güldüğümde de hep samimiyim. O yüzden insanlar bende kendilerinden bir parça buluyor” açıklamasını yaptı.

