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Ünlü isim, “Mücevherlerim gözünüzü aldı değil mi? ‘Yüzüklerin Efendisi’ benim. Servetimi üzerimde taşıyorum. Bunları kendim çalışarak aldım. İşlerim de iyi Allah herkese versin” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Yeni Aleyna

Aleyna Tilki, yeni şarkısı “Bekleyenim” ile müzikal kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Genç yaşta iddialı bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, bu kez rock-pop türünde bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkının klibi, Berlin’de yaşayan yönetmen Osman Özel tarafından çekildi. “Hep birlikte ağlamaya hazır olun” diyen Tilki, çalışmanın duyurusunu sosyal medyada yaptı:

En özel kliplerimden biri oldu. Hepimizin ışıktan geldiğini ve kendi yalnızlığımızı kendi ışığımızla, maneviyatla, mistik dünyamızla güzelleştirebileceğimizi anlatıyor. Ruhumuzdaki ışık, inanınca her koşulda bizlere yetiyor. Umarım sizin de kalbinize dokunur.”

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Asena’dan ‘Killing Me Softly’

Asena, yaklaşık 8 yıl aradan sonra Aslızen’le hazırladığı “2 As” adlı şovla sahnelere döndü.

İkili, 3 ay süren hazırlığın ardından ilk kez önceki akşam Nuit Blanche’da sahneye çıktı. Geceyi “Killing Me Softly” adlı İngilizce şarkıyla açan Asena, yerli ve yabancı şarkılar seslendirdi.

Asena için doğum günü kutlaması da yapıldı. Aslızen, partnerinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: “Meğer mezzo soprano bir şarkıcıymış. Kendisini yeni yaşında bol bol sahnelerde görelim.”

Simge şov

Simge Sağın geçen akşam Rixos Tersane İstanbul’da sevenleriyle buluştu.

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Raisa Vanessa imzalı, mor renkli bir elbiseyle sahneye çıkan ünlü isim, kendi şarkılarının yanı sıra pop müziğin sevilen eserlerini seslendirdi. Sağın geceye danslarıyla renk kattı.

Saray kadını

Derya Uluğ, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da özel bir çekime imza attı.

Ünlü şarkıcı iddialı karelerini sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “Ben saray kadınıyım, sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez.”

200 milyon kez dinlendi

Ebru Yaşar ve Siyam’ın birlikte seslendirdiği “Yoksun” YouTube’da 200 milyona yakın görüntülenme rakamına ulaştı.

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Yaşar, şarkının başarısını önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs Chamada Prestige Otel’de değerlendirdi: “Yaptığımız işlerin beğenilmesi bir sanatçı için en büyük mutluluk. Siyam ile söylediğimiz şarkı da bu yıl rekor kırarak en çok dinlenen şarkı oldu. Teşekkür ederiz.”

2024 benim yılım oldu

Emre Fel önceki gün Palladium Ataşehir AVM’nin “Yılbaşı Konserleri” kapsamında sahne aldı. Ücretsiz gerçekleşen konserde şarkıcı, fenomen şarkılarını seslendirdi.

Fel, “2024 sizin yılınız mıydı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet öyle diyebiliriz. Bu yıl hem Altın Kelebek Ödülü’nü aldık hem de Harbiye konserimizi yaptık. 2025’in de verimli geçeceğini düşünüyorum. Planlarımızı ona göre yaptık.” Şarkıcı, yılbaşında ise evinde olacağını söyledi: “Yılbaşında evdeyim. Bu sene çok fazla sahneye çıktım. Biraz yoruldum. Yılbaşını ailemle geçirmek istedim.” (Sayit DURMAZ)

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Dövmelerim yüzünden rolleri kaçırdım

Bülent Şakrak geçen gün Prof. Dr. Serdar Dağ ve Züleyha Ortak’ın sunduğu “Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler” programına konuk oldu. Şakrak, oyunculuk kariyerinde dövmelerinin yarattığı engellere değindi:

“14-15 dövmem var; kolumda, sırtımda, bacağımda. Bu durum, bazı rollerde tercih edilmememe neden oluyor. Çok oynamak istediğim işleri sırf dövmelerim yüzünden kaçırdım.” Pınar Altuğ’un “köylü kadını oynayamam” açıklamasını da değerlendiren Şakrak, “Pınar’ı çok severim. Fiziksel durumumuz ortada. Bu, bir yetenek meselesi değil; karakterin ruhuna ve fiziksel yapısına uymak meselesi. Kıvanç Tatlıtuğ’un oynayacağı bir şeyi benim oynamam nasıl normal değilse, bu da öyle” dedi.

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