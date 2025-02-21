×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Sertab’dan yeni şarkı

Güncelleme Tarihi:

#Sertab Erener#Ömer Öz #Yokluğun Dokunmadı Bana
Sertab’dan yeni şarkı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 07:33

POP müziğin sevilen sesi Sertab Erener yeni bir single hazırladı.

Haberin Devamı

Sözü Sertab Erener ve Ömer Öz’e, bestesi ise Öz’e ait ‘Yokluğun Dokunmadı Bana’, dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Emre Kula’nın üstlendiği şarkının klibi ise Ömer Çelik’in yönetmenliğinde çekildi. Sertab Erener, çalışma için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“İtiraf edeyim, yeni bir şarkıyı size dinletmek için hazır olduğumda aslında ben çoktan bir sonraki şarkı veya ondan sonraki için çalışıyor olurum. Şimdi bu yeni single, yapabileceğimin en iyisini yaptığıma inandığım için hazır ve dinlemeniz için de sabırsızlanıyorum. Çünkü sevecek misiniz çok merak ediyorum. Şarkının adı: ‘Yokluğun Dokunmadı Bana’ ama yokluğu çok dokunmuş birinin hikâyesi bu. Toptan kendini kandırıyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sertab Erener#Ömer Öz#Yokluğun Dokunmadı Bana

BAKMADAN GEÇME!