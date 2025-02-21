Sertab’dan yeni şarkı

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Sözü Sertab Erener ve Ömer Öz’e, bestesi ise Öz’e ait ‘Yokluğun Dokunmadı Bana’, dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Emre Kula’nın üstlendiği şarkının klibi ise Ömer Çelik’in yönetmenliğinde çekildi. Sertab Erener, çalışma için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“İtiraf edeyim, yeni bir şarkıyı size dinletmek için hazır olduğumda aslında ben çoktan bir sonraki şarkı veya ondan sonraki için çalışıyor olurum. Şimdi bu yeni single, yapabileceğimin en iyisini yaptığıma inandığım için hazır ve dinlemeniz için de sabırsızlanıyorum. Çünkü sevecek misiniz çok merak ediyorum. Şarkının adı: ‘Yokluğun Dokunmadı Bana’ ama yokluğu çok dokunmuş birinin hikâyesi bu. Toptan kendini kandırıyor.”