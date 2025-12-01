Sertab Erener'in 7 yıl sonra albüm zaferi

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı daha önce iki şirkete ihtarname göndermiş, olumsuz yanıt alınca İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘telif tazminatı’ davası açmıştı.

Her iki şirket de davanın reddini istedi. 7 yıldır görülen davada karar açıklandı. Sertab Erener’i haklı bulan mahkeme, Tempa AŞ ile Avrupa Müzik’in sanatçıya 90 bin lira telif tazminatı ödemesine karar verdi.

Mahkeme, Tempa AŞ’nin bu tazminatı 11 Eylül 2015’ten, Avrupa Müzik’in ise 5 Ocak 2016’dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.