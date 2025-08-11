Serhat Hacıpaşalıoğlu: Türkiye'nin tek starı Ajda'dır

Haberin Devamı

◊ 2016 ve 2019’da San Marino adına Eurovision’da yarıştınız. Uzun zamandır yarışmaya katılmayan Türkiye’nin yokluğu hissedildi mi?

- Türkiye yıllardır Eurovision’a katılmıyor ama çok sevilen bir ülke. Kendi bayrağımızla o sahneye çıkmak büyük onur olurdu. Tekrar katılırsak, seve seve ülkemi temsil ederim.

◊ Son dönemde kadın sanatçıların sahne performansları çok eleştiriliyor. Mesela Hadise’nin şovunu nasıl buluyorsunuz?

- Hadise ve Jennifer Lopez gibi isimlerin sahne kostümleri hakkında yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum. Şov dünyasının kuralları var. Sanatçı sahnede estetik görünmek ve yaratıcılık sergilemek zorunda. Mayo sahnede yıllardır kullanılıyor, belki artık başka bir şey denenebilir ama eleştiriler yersiz.

◊ Türkiye’de star kelimesini sizce kim hak ediyor?

- Ajda Pekkan, tek gerçek star. Türkiye’de star kelimesinin hakkını veren tek isim de o. Süperstar’ın başarısına hayranım. Duruşu, repertuvarı, yıllardır süren başarısı, gerçek bir star.

Yaşar’la düet geliyor

◊ Yeni projeleriniz var mı?

- Ekim ayında yeni bir düetim çıkacak. Yaşar’la bir şarkıda buluştuk. Yaşar’la çok güzel bir uyum yakaladık. Şarkının prodüksiyonunu İsveç’te yapıyoruz. Müzikseverler çok beğenecek. Ayrıca besteci ve söz yazarı kimliğimle hem Türkçe hem de yabancı birçok şarkım yolda.

◊ Yakın zamanda usta müzisyen Selçuk Alagöz’ü kaybettik. Kendisi çok yakın arkadaşınızdı…

- Selçuk Alagöz’ü kaybetmenin üzüntüsünü hissediyorum. Çok değerli bir müzik adamını kaybettik. Dostluğunu ve müziğini unutmayacağız.

Bodrum’un havasına hayranım

◊ Bodrum’da artan fiyatlar dikkat çekiyor. Sizce de öyle mi?

- Pahalılık sadece Bodrum’da değil, tüm Türkiye’de var Ama Bodrum’un enerjisi başka. Sabahları dinç uyanıyorsunuz.Bodrum’un havasına hayranım.