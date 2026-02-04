Sergi için film çekti

Haberin Devamı

Özpetek, çekimleri Pantheon’da gerçekleştirdi. Filmde, model ve oyuncu Rebecca Massimo rol aldı.

Genç oyuncu, 18. yüzyılın önemli sanatçılarından Panini’nin antik Roma eserinde yer alan anıtları ve kişileri canlandırdı.

Serginin açılış davetinde konuşan Ferzan Özpetek “Duygular arası bir yolculuğu anlatmak istedim. Panini’nin eserleri gibi benim filmim de şaşkınlık, arzu, melankoli, minnettarlık gibi duyguları aktarıyor. Her portre, her yüz, her ışık Grand Tour’un bir etabı. Müzenin ışık, renk ve detaylardan oluşan atmosferi beni çok etkiledi. İlk görüşte vuruldum” dedi.