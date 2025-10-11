Serenay'dan nasihatler: Parçalanarak kendimi inşa ediyorum

Haberin Devamı

SERENAY Sarıkaya, Marie Claire Arabia’nın yeni sayısına kapak oldu. Oyuncu, derginin sosyal medya hesabı için İngilizce video röportaj da gerçekleştirdi. Sarıkaya, “Hayatınızın bu bölümüne bir isim vermek zorunda olsaydınız, ne olurdu ve neden?” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

“Ben ‘yeniden doğuş’ derdim. Geçtiğimiz yıl benim için zorluydu. Bu zorlukların beni nasıl şekillendirdiğini ve ilerlemek için bakış açımı nasıl değiştirmem gerektiğini gerçekten anlamak için zihinsel ve duygusal olarak kendimi sıfırlamak için zaman ayırdım. Ne zaman sıkışmış hissetsem, her şeyi durdururum; düşünmeyi, yapmayı. Kaosun beni tamamen yıkmasına izin veririm. Çünkü bazen parçalanarak kendimi yeniden inşa edebilirim. Bunu hayatımda iki kez yaptım ve her seferinde büyük bir dönüm noktası oldu. Oyun planını değiştirmek beni asla korkutmadı ama beni daha da güçlendirdi. Cevaplar bulmak için içime bakmayı seviyorum. Şimdi yeni bir bölüm başlıyor. Bu heyecan verici.”



Serenay Sarıkaya, Türk dizileri ve filmlerinin küresel anlamda ilgi görmesi hakkında şu açıklamayı yaptı: “Her alanda çok sayıda parlak sanatçımız ve sporcumuz var. Her birimizin anlatılmaya değer benzersiz bir hikâyesi var. Şimdi parlamamızın zamanı!”

Oyuncu, gençlerin kendisinden şu ilhamı almalarını istediğini söyledi:

“Benden bir şey alırlarsa, o da işimden şunları almalarıdır: Cesaret, yiğitlik, tutku, özgüven. Her şeyden çok kendine inan. Kalbinin sesini dinle. Kendi kurallarını koy. Kendi yolunu inşa et. Başarısızlıktan veya yeniden başlamaktan korkma. Yeniden inşa etmek, yapabileceğin en güçlü şey.”

Sarıkaya, “Türkiye, Doğu ile Batı, gelenek ile modernlik arasında bir yerde. Serenay hangi mirasa daha bağlı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Böylesine güçlü köklere sahip bir kültürden geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Ülkemin modern, cesur ve yenilikçi ruhunu temsil etmeyi seviyorum.”

ROLLERİM BENİ FARKLI ŞEKİLDE AYDINLATTI

Serenay Sarıkaya, oynadığı rollerin kendisine kattıklarını şu sözlerle açıkladı: “Ekranda veya ekran dışında çıktığım her yolculuk, kendimin unutulmuş veya gizli yanlarını aydınlatıyor. Ve izleyenler için de aynı şeyi yaptığını düşünüyorum. Hepimiz başkalarında kendi hikâyelerimizi tanırız. Hikâye anlatmanın gücü budur. Bazen sadece bir an, küçük bir nefes, yalnız olmadığınızın farkına varmanızdır. Canlandırdığım tüm kadınlar beni farklı şekillerde aydınlattı. Tek bir rol seçemem.”