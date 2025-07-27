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Serdar Ortaç'ın büyük pişmanlığı: İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Tarkan#Orkun Işıtmak
Serdar Ortaçın büyük pişmanlığı: İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 12:29

Şarkıcı Serdar Ortaç, meslektaşı Tarkan hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ortaç, Tarkan için "İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim" dedi.

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Şarkıcı Serdar Ortaç, YouTuber Orkun Işıtmak'ın 'Pembe Yalanlar' adlı programına konuk oldu. Programın formatı gereği yalan makinesine bağlanan Ortaç, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Ortaç, Tarkan ile ilgili bir pişmanlığını dile getirdi. MS hastalığı teşhisi konulduktan sonra Tarkan'ın kendisini aradığını anlatan ünlü şarkıcı, "MS teşhisi sonrası Tarkan beni aramıştı. Daha sonra alkollü çıktığım bir yayında kendisine küfür ettim. Çok pişmanım. İlk gördüğüm yerde özür dileyeceğim." ifadelerini kullandı.

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"KAZANDIĞIM TÜM PARAYI KAYBETTİM"

Ortaç, "Kumarda 50 milyon dolar kaybettiniz mi?" sorusuna "Hayatım boyunca kazandığım tüm parayı kaybettim. Kumar insanın seviyesini, kalitesini, ailesini, parasını, evliliğini ve sağlığını yok eder. Şu an bir liram olmasın ama elim ayağım geri gelsin isterim." yanıtını verdi.

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#Serdar Ortaç#Tarkan#Orkun Işıtmak

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