Serdar Ortaç: 24 saat acı çekiyorum, ağrılarım var... Sol kolumu kaybettim

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YASA dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Serdar Ortaç, bu kararın kaldırılmasının ardından Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk oldu. MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti: “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık, strese gelmeyen bir hastalık.”



BENİ BİR DAHA TV’DE GÖREMEYECEKSİNİZ



Medya ve kamuoyunun tepkisinden çekindiğini dile getiren Serdar Ortaç, bundan sonra televizyonlara çıkmama kararı aldığını açıkladı: “Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım.” Ünlü popçu, kariyerini bitirme kararı aldığını da söyledi: “Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum.”

ARTIK ÖLMEK

İSTİYORUM

Şarkıcı, başına gelenlerin kendisini tükettiğini dile getirdi: “Artık ölmek istiyorum. Yıllardır sahnelerde konserler verdim, insanları eğlendirdim. Ama televizyonu açıyorum, yıllardır abi-abla dediğim insanlar bana hakaret ediyor. Ben ‘Koskoca Serdar Ortaç’ lafını da beğenmiyorum. Bu devirde kimse sultan değil, bezirgan değil, hükümdar değil. 350 bin, 400 bin kişi konserlerime geliyordu. Herkes düşmemi mi bekliyordu? Ben artık yaşamak istemiyorum. Gerçekten yarın sabah ölmek istiyorum.”

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Ben Serdar Ortaç’ım neden kaçayım

Serdar Ortaç, ev hapsi sürecinin psikolojik açıdan yıpratıcı olduğunu söyledi: “Ev hapsi günlerim çok zor geçti. Cezaevindeyken avluya çıkıp hava alabiliyorsunuz ama ev hapsinde öyle bir şansınız yok. Cihazdan biraz uzaklaşsanız alarm çalıyor, ayağınızda kelepçe takılı. Hemen polis geliyor. Ben Serdar Ortaç’ım, neden kaçayım? Kaçacak olsam bugüne kadar kaçardım. İnsanlar beni tanıyor.”

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Canımdan bezdim

Serdar Ortaç, MS hastalığıyla mücadelesini anlattı:



“Bu hastalık yüzünden canımdan bezdim. 24 saat acı çekiyorum. Ağrılarım var. İçim sanki tuğla örülmüş, beton dökülmüş gibi.”