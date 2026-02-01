Serdar Ortaç: Kadınlardan korkuyorum

Haberin Devamı

Esra Ezmeci’nin “Geçen hafta Mehmet Ali Erbil ve eşi konuğumdu. Onların nikâh şahidi olacakmışsın uyuyakalmışsın. Bu konuda sana bir sitemleri olmadı” demesi üzerine Serdar Ortaç “Evet gerçekten uyuyakaldım. Aldığım ilaçlar nedeniyle uyku düzenim yok. Hastalığım yüzünden senede iki kere düşüyorum” diye karşılık verdi.

“Tekrar evlenmeyi düşünüyor musun” sorusuna Ortaç “Düşünmüyorum. Kadınları anlamak zor. Aynaya bakıp diyorum ki, ‘ben bu kıza ne yapmış olabilirim?’ Kadınlara ne yapsak küsüyorlar. Kadınlardan korkuyorum. Ama bir gün bir mekânda eşleşme programını açıp biriyle tanışacağım” cevabını verdi.