×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Serdar Ortaç: Kadınlardan korkuyorum

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Esra Ezmeci İle Her Şey Ortada#Esra Ezmeci
Serdar Ortaç: Kadınlardan korkuyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 08:47

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, “Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada” programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Esra Ezmeci’nin “Geçen hafta Mehmet Ali Erbil ve eşi konuğumdu. Onların nikâh şahidi olacakmışsın uyuyakalmışsın. Bu konuda sana bir sitemleri olmadı” demesi üzerine Serdar Ortaç “Evet gerçekten uyuyakaldım. Aldığım ilaçlar nedeniyle uyku düzenim yok. Hastalığım yüzünden senede iki kere düşüyorum” diye karşılık verdi.

Serdar Ortaç: Kadınlardan korkuyorum

“Tekrar evlenmeyi düşünüyor musun” sorusuna Ortaç “Düşünmüyorum. Kadınları anlamak zor. Aynaya bakıp diyorum ki, ‘ben bu kıza ne yapmış olabilirim?’ Kadınlara ne yapsak küsüyorlar. Kadınlardan korkuyorum. Ama bir gün bir mekânda eşleşme programını açıp biriyle tanışacağım” cevabını verdi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Ortaç#Esra Ezmeci İle Her Şey Ortada#Esra Ezmeci

BAKMADAN GEÇME!