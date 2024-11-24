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Serdar Ortaç: İngilizce öğretmeni olsaydım bunları yaşamazdım

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#Serdar Ortaç#Serdar Ortaç Yasa Dışı Bahis#Mehmet Ali Erbil
Serdar Ortaç: İngilizce öğretmeni olsaydım bunları yaşamazdım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 10:24

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç, sosyal medyada takipçilerine içini döktü.

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18 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, hayatına dair pişmanlıklarını dile getirdi:

Serdar Ortaç: İngilizce öğretmeni olsaydım bunları yaşamazdım

“Bilkent Üniversitesi’ni kazandım, bitirmedim. Sonra şarkıcı oldum. Okulu bitirseydim, İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma bunların hiçbiri gelmeyecekti. Ne kumarı bilecektim, ne başka bir şeyi. Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de bitti, sigarayı da bıraktım. Huzurlu, güzel bir evlilik yapıp çocuklarıma bakacaktım. Emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak, beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabii. Böyle yazılmış. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı.”

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Serdar Ortaç: İngilizce öğretmeni olsaydım bunları yaşamazdım

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#Serdar Ortaç#Serdar Ortaç Yasa Dışı Bahis#Mehmet Ali Erbil

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