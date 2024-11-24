Serdar Ortaç: İngilizce öğretmeni olsaydım bunları yaşamazdım

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18 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, hayatına dair pişmanlıklarını dile getirdi:

“Bilkent Üniversitesi’ni kazandım, bitirmedim. Sonra şarkıcı oldum. Okulu bitirseydim, İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma bunların hiçbiri gelmeyecekti. Ne kumarı bilecektim, ne başka bir şeyi. Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de bitti, sigarayı da bıraktım. Huzurlu, güzel bir evlilik yapıp çocuklarıma bakacaktım. Emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak, beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabii. Böyle yazılmış. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı.”

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