Serdar Ortaç 10 ay hapis cezası aldı

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İstanbul 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı Sercan Mumcu ile tutuksuz sanık Serdar Ortaç’ın avukatı Esennur Ezgi katıldı.

Duruşmada söz alan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Serdar Ortaç’ın cezalandırılmasını talep etti.

Serdar Ortaç’ın avukatı ise “Müvekkilimin kastı ve davaya konu paylaşımla ilgili bir teşviki bulunmamaktadır. Herhangi bir cezası da bulunmamaktadır. Beraatini talep ederiz” dedi.

Mahkeme, Serdar Ortaç’ı ‘Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 10 ay hapis cezası ile 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Ortaç’ın geçmişi dikkate alarak suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.