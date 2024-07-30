"Seni özledik, sahnelere geri dön"

Sahnelere uzun süredir ara veren ve yeni albüm çalışması yapmayan Şebnem Ferah için sosyal medya hesabından anket gerçekleştirdi. Takipçilerine en çok kimin canlı performansını özlediniz sorusunu yöneltildi. Ankete katılanlar açık ara "Şebnem Ferah" yanıtını verdi. "BİZİ KENDİNDEN MAHRUM ETME"Denden
de çıkan sonuç üzerine, açıklamalarda bulundu. Grup adına değerlendirmede bulunan Grup Şefi Eren Yaşar, "Biz de Şebnem Ferah'ı çok özledik. Onun canlı performansını yeniden dinlemeyi çok istiyoruz. O gerçek anlamda Türk Rock'ın kraliçesi. Hakettiği tacın gereği olarak, bizi daha fazla kendisinden mahrum etmemesini istiyoruz. Yakında biz de Şebnem şarkılarından oluşan Medley-Coverımızı yayınlayacağız" İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ
Ferah'ın geçtiğimiz günlerde sahneye çıkması için kendisine yapılan 2 milyon dolarlık teklifi reddettiği de haberlere konu olmuştu. Ferah'ın uzun süre sahnelerden uzak olması sevenlerini çeşitli kampanyalarla çağrıda bulunmaya zorluyor. Bazı Ferah hayranları da Change. org'ta imza kampanyası düzenleyerek, Ferah'a yeni albüm çalışması yapması ve sahneye çıkması çağrısında bulundu.