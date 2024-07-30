"Seni özledik, sahnelere geri dön"

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Sahnelere uzun süredir ara veren ve yeni albüm çalışması yapmayan Şebnem Ferah için sosyal medya hesabından anket gerçekleştirdi. Takipçilerine en çok kimin canlı performansını özlediniz sorusunu yöneltildi. Ankete katılanlar açık ara "Şebnem Ferah" yanıtını verdi.

