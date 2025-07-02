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Senfonik rüzgâr

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#Manga#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Night Flight Symphony Orchestra & Choir
Senfonik rüzgâr
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:47

ÜNLÜ rock grubu Manga önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde müzikseverlerle buluştu.

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Tuluğ Tırpan’ın yönetimindeki An Epic Symphony projesiyle sahne alan grup, klasikleşmiş şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, Harbiye sahnesinde olmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi:

“Şarkılarımızın altyapısı senfoniye oldukça uygun. Harbiye ise zaten başlı başına özel bir sahne. Farklı bir şarkı listesiyle, farklı bir heyecanla buradayız. Senfoniyle sahnedeyiz diye ağırbaşlı olmamız bekleniyor ama biz Manga’yız, konserin sonunda mutlaka çıldırıyoruz.”

Grup, ‘Şehri Hüzün’, ‘Bitti Rüya’, ‘Cevapsız Sorular’ ve ‘We Could Be The Same’ gibi parçalarının yanı sıra repertuarına ‘Mihriban’ ve ‘Gangsta’s Paradise’ gibi sürprizler de ekledi.

Senfonik rüzgâr


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#Manga#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu#Night Flight Symphony Orchestra & Choir

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