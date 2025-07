Senfonik rüzgâr

Haberin Devamı

Tuluğ Tırpan’ın yönetimindeki An Epic Symphony projesiyle sahne alan grup, klasikleşmiş şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendirdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, Harbiye sahnesinde olmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi:

“Şarkılarımızın altyapısı senfoniye oldukça uygun. Harbiye ise zaten başlı başına özel bir sahne. Farklı bir şarkı listesiyle, farklı bir heyecanla buradayız. Senfoniyle sahnedeyiz diye ağırbaşlı olmamız bekleniyor ama biz Manga’yız, konserin sonunda mutlaka çıldırıyoruz.”

Grup, ‘Şehri Hüzün’, ‘Bitti Rüya’, ‘Cevapsız Sorular’ ve ‘We Could Be The Same’ gibi parçalarının yanı sıra repertuarına ‘Mihriban’ ve ‘Gangsta’s Paradise’ gibi sürprizler de ekledi.