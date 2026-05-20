Senfonik gece

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 09:39
Türk müziğinin güçlü iki sesi Funda Arar ve Kubat, “Funda Arar & Kubat Senfonik” konser serisi kapsamında önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde müzikseverlerle buluştu.
İkiliye, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti. Konser öncesinde Funda Arar, “Harbiye zaten hep heyecanlı oluyor. İlk prömiyeri İstanbul’da yaptık, sonrasında da birçok ilde konserler verdik. Bugün de Harbiye’deyiz. İnşallah güzel bir akşam olacak” dedi. Kubat
ise “Harbiye çok özel bir yer. Bugün sürprizlerimiz var, muhteşem bir final var. Yenilikler hazırladık” ifadelerini kullandı.